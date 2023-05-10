Подмосковье 10 мая 2023, 03:25 Жители Лобни написали песню о Великой Отечественной войне Екатерина Дятловская

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Жители городского округа Лобня написали композицию «Сад Победы», посвященную событиям Великой Отечественной войны. Текст песни подготовил глава благотворительного фонда «Обелиск» Андрей Тишков, музыку написал почетный гражданин города Вячеслав Гридунов.

«Мы сажаем деревья в память о ветеранах Великой Отечественной войны, „Сад Победы“. И хотелось увековечить его, чтобы позже люди не говорили, что на этом месте был какой-нибудь колхоз, а знали, кто и почему посадил этот сад, из-за того, что здесь проходил Лобненский рубеж обороны Москвы, здесь было танковое поле и здесь остановили врага», — отметил Тишков.

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В композиции представлена история о солдатах, которые ушли на фронт зимой 1941 года и воевали на территории современной Лобни. Премьера песни состоялась 6 мая перед началом эколого-патриотической акции «Сад Победы», во время которой лобненцы высадили около 100 деревьев в память о погибших воинах во времена ВОВ. Исполнителем произведения стал артист театра «Камерная сцена» Андрей Сорока.

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