Подмосковье 28 апреля 2023, 08:19 Жители Лобни написали «Диктант Победы»

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Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в Лобне. Участие в ней приняли 250 жителей округа.

Чтобы написать «Диктант Победы», в Лобне организовали 10 площадок, главной из них стал Музей истории.

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Участникам акции предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны: Сталинградской и Курской битвах, освобождении Донбасса, прорыве блокады Ленинграда и Нюрнбергском процессе.

Исторический диктант вместе с жителями написал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

«„Диктант Победы“ — это еще один способ сохранить память о подвигах нашего народа и передать ее молодым поколениям. Благодарю активистов партии „Единая Россия“ и молодогвардейцев за организацию акции, а также всех, кто к ней присоединился», — сказал Игорь Демешко.

Впервые акция «Диктант Победы» прошла в России в 2019 году, ее приурочили к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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