10 февраля 2023, 14:18
Жители Лобни изготовили на мастер-классе пряники для участников СВО
Мастер-класс по выпечке пряников провели в лобненском Центре досуга «Восточный». Все вручную расписанные угощения отправят участникам СВО к 23 февраля.
«Мы решили поддержать наших солдат сладким подарком. Сами печем, сами расписываем пряники сахарной глазурью», — рассказала директор Центра досуга «Восточный» Ангелина Божинова.
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Каждый пряник перед отправкой поместят в индивидуальную упаковку. Угощения порадуют бойцов к 23 февраля.
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Серия кулинарных мастер-классов «Сделано с любовью» будет продолжаться до тех пор, пока не наберется достаточное количество пряников. Ангелина Божинова планирует направить в зону СВО как минимум 200 вкусных подарков.
В феврале губернатор Андрей Воробьев передал награды бойцам 21-й бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии. Их вручили за образцовое выполнение воинского долга, мужество и самоотверженность в зоне СВО.
Лобня
Специальная военная операция РФ на Украине
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