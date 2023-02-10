Подмосковье 10 февраля 2023, 14:18 Жители Лобни изготовили на мастер-классе пряники для участников СВО

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Мастер-класс по выпечке пряников провели в лобненском Центре досуга «Восточный». Все вручную расписанные угощения отправят участникам СВО к 23 февраля.

«Мы решили поддержать наших солдат сладким подарком. Сами печем, сами расписываем пряники сахарной глазурью», — рассказала директор Центра досуга «Восточный» Ангелина Божинова.

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Каждый пряник перед отправкой поместят в индивидуальную упаковку. Угощения порадуют бойцов к 23 февраля.

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Серия кулинарных мастер-классов «Сделано с любовью» будет продолжаться до тех пор, пока не наберется достаточное количество пряников. Ангелина Божинова планирует направить в зону СВО как минимум 200 вкусных подарков.

В феврале губернатор Андрей Воробьев передал награды бойцам 21-й бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии. Их вручили за образцовое выполнение воинского долга, мужество и самоотверженность в зоне СВО.