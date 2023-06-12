Подмосковье 12 июня 2023, 01:25 Любители из Люберец сыграли матч со звездами отечественного футбола Роман Рамазанов

Читать 360tv в

Второй матч летнего сезона проекта «Выходи во двор» состоялся в Люберцах. Звезды российского футбола сыграли с местной любительской командой.

В матче приняли участие именитые спортсмены Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Александр Ширко, Евгений Алдонин, Егор Титов, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Вязьмикин. Ворота команды легенд футбола защищал экс-голкипер сборной России Александр Филимонов. О ходе матча зрителям рассказывали депутат Мособлдумы Олег Жолобов и известный спортивный комментатор Виктор Гусев.

Реклама

«Всё, что мы делаем — делаем для детей, для нашего будущего поколения, чтобы они занимались футболом и спортом, были активными и здоровыми. Приятно видеть улыбки и счастливые глаза юных спортсменов, это самое главное», — поделился Алдонин.

Также профессионалы провели мастер-класс для юных футболистов и раздали автографы поклонникам.

Проект «Выходи во двор» основан в 2022 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В первом летнем сезоне звездные футболисты провели 12 игр с любителями. В девяти матчах профессионалы одержали победу, три встречи завершились ничьей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».