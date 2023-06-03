Подмосковье 03 июня 2023, 19:02 Жители Люберец сыграют со звездами отечественного футбола 11 июня

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Второй матч летнего сезона подмосковного проекта «Выходи во двор» состоится 11 июня в Люберцах. Мероприятие пройдет на стадионе Инженерно-технологического лицея. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Любители сыграют с профессионалами. В команду «Легенд футбола» войдут обладателб Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов УЕФА Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Дмитрий Вязьмикин и Александр Филимонов. Тренером выступил трехкратный серебряный призер чемпионата СССР Валерий Гладилин.

​Впервые за всю историю проекта болельщики прямо во время матча смогут онлайн выбрать лучшего игрока встречи. Комментировать игру будут депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев. Перед матчем для желающих проведут открытую тренировку.

Первая игра летней серии проекта прошла в Краснознаменске. Тогда звездная сборная одержала победу со счетом 6:4.

​Напомним, проект «Выходи во двор» реализуется с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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