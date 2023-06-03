03 июня 2023, 19:02
Жители Люберец сыграют со звездами отечественного футбола 11 июня
Второй матч летнего сезона подмосковного проекта «Выходи во двор» состоится 11 июня в Люберцах. Мероприятие пройдет на стадионе Инженерно-технологического лицея. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Любители сыграют с профессионалами. В команду «Легенд футбола» войдут обладателб Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов УЕФА Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Дмитрий Вязьмикин и Александр Филимонов. Тренером выступил трехкратный серебряный призер чемпионата СССР Валерий Гладилин.
Впервые за всю историю проекта болельщики прямо во время матча смогут онлайн выбрать лучшего игрока встречи. Комментировать игру будут депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев. Перед матчем для желающих проведут открытую тренировку.
Первая игра летней серии проекта прошла в Краснознаменске. Тогда звездная сборная одержала победу со счетом 6:4.
Напомним, проект «Выходи во двор» реализуется с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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