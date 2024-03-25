Подмосковье 25 марта 2024, 12:35 Жители Ленинского округа присоединились к акции «Свеча памяти» Unsplash

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Акция «Свеча памяти» прошла в Ленинском округе 24 марта. Этот день президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура. По всей стране прошла акция возложения цветов в память о погибших в жестоком и кровавом террористическом акте в «Крокус Сити Холл».

«У терроризма нет национальности, религии, расы и не может быть оправдания. Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный и бессмысленный акт насилия. В эти сложные минуты мы глубоко скорбим о жертвах и переживаем о пострадавших», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

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Неравнодушные жители округа возлагали цветы у Вечного огня на Аллее Славы, приносили детские игрушки в память о детях и зажигали лампадки.

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