Жители Ленинского округа примут участие в конкурсе ремонта подъездов

МинЖКХ региона запустило новый проект «Тематический ремонт подъезда». По нему объекты должны не только отремонтировать, но и оформить в определенном стиле. Тема этого года — «Чем знаменит городской округ». Как сообщили в ведомстве, одним из участников стал Ленинский.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что комиссия уже отобрала подъезды и эскизы оформления — принять участие пожелало 45 объектов. Победителей будут выбирать в 2023 году.

Одним из участников стал подъезд в доме № 58 на проспекте Ленинского Комсомола в Видном. Старшая по дому Елена отметила, что это хорошая возможность рассказать людям, чем знаменит Ленинский округ.

«Эскиз жители выбирали самостоятельно. Остановились на Тимоховском парке. Он занимает около 15 гектаров и граничит с известной усадьбой Тимохово-Салазкино, которая является единственным историческим и архитектурным памятником XIX века, расположенным в черте города, и объектом культурного наследия регионального значения», — рассказала Елена.

Тимоховский парк находится в самом центре Видного. В нем находится два оврага — Тимоховский и Круча, а также березовая и сосновая рощи. На его территории протекает река Битца. Там растет 143 вида растений и обитает 47 видов птиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какими станут рынки Подмосковья. Их запланировали привести к современному стандарту.