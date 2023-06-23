Подмосковье 23 июня 2023, 02:30 Жители Красногорска зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу «Красная горка» в День памяти и скорби Пресс-служба городского округа Красногорск

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Акция в День памяти и скорби 22 июня «Огненные картины войны» прошла на территории мемориального комплекса «Красная горка» в Красногорске, сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области. К церемонии зажжения свечей и возложению цветов присоединилась заместитель председателя правительства Подмосковья Мария Нагорная.

«Нам не нужны напоминания. События Великой Отечественной стали частью генетического кода русского народа. Мы стоим особняком в мировой истории — потомки победителей, дети могучей страны, хранители непоправимой, кровавой и жестокой трагедии», — отметила она.

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Также зампред напомнила о героических подвигах жителей Подмосковья во времена ВОВ. Сегодня на территории региона проходит обычная жизнь благодаря ценному вкладу предков в ходе войны.

«Если Москва — это сердце страны, то Московская область —сильные ладони, которые прикрыли собой столицу непреодолимой стеной, чтобы любой ценой не подпустить врага», — добавила Нагорная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.

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