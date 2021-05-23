Жители Красногорска возмутились незаконным шлагбаумом. Дело решит полиция

Жители закрытого ЖК «Усово Парк» в Красногорске в возмущении. За въезд к своим домам и выезд они должны платить от 50 до 100 рублей. Незаконный шлагбаум и контролеров с терминалом поставила некая организация «Диалог».

Елена Конторщикова, проживающая в ЖХ «Усово Парк», рассказала, что, когда в 2015 году они покупали квартиру, им обещали, что будет два въезда — с Ильинского шоссе и с ЖК «Новая Рига». Последний как раз и стал платным. С Елены и вовсе потребовали 40 рублей за пеший проход.

Жильцы признаются, что если бы знали, чем все обернется, то ни за что бы не стали покупать там квартиры.

Жильцы решили предать эту историю огласке. При поддержке «360» они написали заявление в полицию. Оно на рассмотрении.