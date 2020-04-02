Жители Красногорска спели на балконах как итальянцы

Жители многоквартирного дома в Красногорске последовали примеру итальянцев и спели на балконах. Самоизоляция не помешает хорошему настроению, решили соседи, и устроили вокальный флешмоб. Участие в нем приняли более 20 семей.

Обычный дом в Красногорске, как тысячи других, но соседи здесь дружные и легкие на подъем. Они каждый праздник что-нибудь да устраивают. Создают свой микроклимат с самого заселения. Вот и во время самоизоляции решили не грустить, а спеть для поднятия духа и настроения.

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