Подмосковье 03 декабря 2022, 23:39 Жители Красногорска собрались вместе на открытии первой елки в округе

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Огни на первой новогодней елке в Красногорске зажглись в микрорайоне Павшинская Пойма. В честь этого события жители города собрались вместе на праздничном мероприятии.

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Для гостей была подготовлена развлекательная программа: танцы с аниматорами, хороводы, песни и конкурсы. Также с новогодними номерами перед зрителями выступили ребята из театра «Забияки» и коллектив «Родная песня». Главным событием для всех, конечно, стала долгожданная встреча с Дедом Морозом.

В этом году в Красногорске не будет массовых новогодних гуляний и праздничного салюта. Несмотря на это мероприятия для юных жителей города все же состоятся.

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