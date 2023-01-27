Подмосковье 27 января 2023, 17:09 Жители Красногорска сдали на площадку «Мегабак» более 3 тысяч кубометров отходов за год

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Мебель, строительные отходы, одежду, шины и даже 12 телевизоров сдавали в 2022 году на площадку «Мегабак» жители Красногорска. Общий объем отходов для переработки превысил три тысячи кубометров.

«Часто жители привозят шины, особенно в период смены резины с летней на зимнюю, и наоборот. А однажды, в ходе благотворительной акции привезли сразу 12 старых телевизоров», — рассказала специалист администрации Красногорска Яна Огаркова.

Сдавали в утиль и мебель. «Мегабак» принимает такие крупногабаритные отходы бесплатно, а при необходимости сотрудники площадки помогают разгрузить машину.

На площадке «Мегабак» в Красногорске есть специальные контейнеры для сбора одежды. На вырученные от переработки текстиля средства приобретают дорогостоящие препараты больным детям и необходимые для них приспособления.

«Жители просят открыть „Мегабак“ на Отрадненской и Ильинской территориях. Взяли в работу эти предложения и рассматриваем места. Постараемся реализовать в нынешнем году», — заключила Огаркова.

Площадка «Мегабак» расположена в Красногорске по адресу: Коммунальный квартал, 20. Работает по будням с 09:00 до 18:00, по выходным — до 16:00.

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора. Он также подчеркнул, что были приняты законы, которые позволят заметно усилить качество работы по этому направлению.

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