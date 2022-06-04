Жители Красногорска проголосовали на «Доброделе» за ремонт 10 дорог в 2022 году

Путем голосования на портале «Добродел» жители Красногорска выбрали 10 автомобильных дорог для ремонта в 2022 году. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В список дорог вошел участок от Волоколамского шоссе до СНТ «Лесная поляна». Подрядной организацией выступила компания «Проспект-НТМ». Начальник участка Владислав Меркин рассказал о ходе работ, которые выполнены на 40%.

«Длина ремонтируемого полотна составляет 1,7 тысячи метров. Он делится на два участка, один из которых с нуля отсыпаем фрезерованным асфальтом и уплотняем катком. На втором — снимаем деформированный слой и укрепляем обочины щебнем. После этого на обоих участках произведем укладку нового слоя асфальтобетонного покрытия», — пояснил Меркин.

После завершения работ по ремонту полотна проведут экспертизу, которая покажет качество отремонтированной дороги. После этого в течение недели дорожники нанесут разметку.