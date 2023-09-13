Подмосковье 13 сентября 2023, 09:00 Жители Красногорска организовали бесплатную помощь по ремонту бытовой техники для семей бойцов СВО Телеканал «360»

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Жители Красногорска Евгений Ильяшенко и Алексей Семочкин создали организацию по ремонту бытовой техники для семей участников СВО. Все услуги мастера оказывают бесплатно, на счету добровольцев уже более 20 выполненных заявок.

«Это было на фоне того, что у нас знакомые и друзья там участвуют [в СВО] и Алексей ремонтирует технику, и у нас родилась идея помогать людям, которые в этом нуждаются», — поделился Евгений Ильяшенко.

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Сперва Алексей помогал только советом, какого мастера порекомендовать, а от какого лучше отказаться. Мужчина работает в сфере около 15 лет и в какой-то момент решил сам поддерживать родных военнослужащих.

«Это благодарность им, ребятам, которые там принимают бой, они должны понимать, что есть те, кто тыл прикроет, они фронт прикрывают. А мы здесь помним и благодарим их», — отметил мастер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Там помогают военнослужащим и членам их семей в решении важных вопросов.

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