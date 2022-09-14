Жители Красногорска обсудили подготовку к зиме на встрече с администрацией | 360°

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Жители Красногорска обсудили подготовку к зиме на встрече с администрацией

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Глава округа Красногорск Дмитрий Волков провел встречу с местными жителями. Место для этого выбрали комфортное — новую школу в микрорайоне «Опалиха О3». Там прием граждан состоялся впервые в формате выездной администрации.

Новая школа в красногорском микрорайоне «Опалиха О3» стала местом встречи местных жителей и главы округа Дмитрия Волкова. Прием граждан в формате выездной администрации здесь состоялся впервые.

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«Опалиховская школа, она у нас работает по большому счету 11 дней, и с родителями заодно пообщался — жители очень довольны. Стадион вот за плечами работает. Действительно, очень важно и жителям здесь заниматься. Ну и очень важно здесь вести приемы. Мы, как и договаривались, сохраняем свои традиции в новых микрорайонах —  здесь есть теперь возможность также встречаться с жителями», — сказал Дмитрий Волков.

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Жители на встрече активно делились своими проблемами и просили администрацию решить их как можно скорее. Например, о том, что власти Красногорска еще не приняли дороги перед зимой. Люди хотели бы узнать, какая у этой работы перспектива — обычно жители занимаются уборкой сами, заказывают трактора, а в этом году администрация обещала помочь.

Самые частые вопросы, которые поступают в администрацию, — это обращения о благоустройстве территорий, улучшении электроснабжения и о вывозе мусора. Вопросов достаточно много, подходить к ним нужно в точечном формате. Как подчеркнул глава округа, благодаря выездным приемам получится оперативно отвечать на запросы жителей.

Красногорск

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