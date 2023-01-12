Подмосковье 12 января 2023, 14:53 Жители Красногорска обратились за помощью в экстренные службы более 12 тысяч раз в праздники

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С начала года в Красногорске произошло несколько происшествий. Среди них — пожары, пострадавшие от петард жители и драки. Их обсудили на первом в этом году заседании администрации.

С 27 декабря по 9 января жители Красногорска обратились в экстренные службы около 12,8 тысячи раз. По словам директора Единой диспетчерской службы округа Сергея Криворота, в пожарах за это время погибли три человека, еще один пострадал. Так, 5 января загорелся дом в СНТ «Рябинушка», а 8 января — в микрорайоне Опалиха. Еще восемь пожаров случилось в многоквартирных и частных домах, три — в бытовых вагончиках и по одному — в бане и на контейнерной площадке. Глава округа Дмитрий Волков призвал улучшить профилактическую работу, особенно в период, когда жители активно используют обогреватели.

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Девять происшествий произошло по линии МВД. Так, было получено сообщение о минировании зданий Мособлсуда и ТЦ «Пассаж». Взрывчатых веществ обнаружено не было. Кроме того, в выходные в Красногорске произошло две драки, в итоге которых четыре человека оказались в больнице. Двое из них — с ножевыми ранениями. Также было обнаружено тело женщины без признаков жизни в заброшенном доме — на место выехали оперативные службы.

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Среди несовершеннолетних были зафиксированы попытка суицида и уход из дома. В праздники также произошло два падения с высоты. Еще одного мужчину удалось спасти — его сняли с окна 18 этажа.

По словам директора больницы Красногорска Елены Морозовой, травмпункт в праздники работал круглосуточно. Травмы от запуска петард получили три человека, одному из них ампутировали три пальца.

В минувшие выходные в больнице работали 35 бригад неотложной помощи, они приняли 2,5 тысячи вызовов, из которых около тысячи — от пациентов с признаками ОРВИ. Грипп установили только у одного человека, еще 24 находятся под наблюдением с коронавирусом.

На совещании администрации также обсудили демографию — так, в роддоме округа за год родилось 667 мальчиков и 594 девочки. Первой в этом году новорожденной стала девочка весом 3070 граммов. Всего с начала 2023 года в Красногорске родилось 54 ребенка.

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