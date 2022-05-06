Жители Котельников зажгли 2500 свечей в память о подвигах земляков

Акцию «Спасибо» организаторы провели около памятника танку Т-34. В мероприятии приняли участие более ста человек: школьники, студенты, местные жители.

Из Котельников в первые дни войны ушло на фронт 250 человек, почти половина из них не вернулись с полей сражений. Зажигая свечи, каждый вспоминает о подвигах своих родных и близких, тех кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо. В память о них из 2500 свечей добровольцы выложили слово «Спасибо!»

«Сегодняшняя акция, она проходит уже не первый год в городском округе Котельники. Она проводится под эгидой нашей молодежи. И очень радует, что именно у истоков стояла молодежь. Пришли сегодня все от мала до велика. И молодые люди, и жители взрослого возраста пришли почтить память своих близких и родственников», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Мероприятие завершилось минутой молчания.