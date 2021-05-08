Жители Котельников зажгли 2000 свечей в память о подвигах земляков

В подмосковных Котельниках добровольцы зажгли две тысячи свечей, из которых выложили слово «спасибо» в память о подвигах своих земляков, погибших во время Великой Отечественной войны. Акция прошла возле мемориала «Журавли».

В семье Екатерины Красновой бережно чтят память о ее прадеде, военном летчике Николае Романенко. Екатерина вместе с друзьями приняла участие в акции, чтобы еще раз сказать: «Спасибо за Победу».

«Со своей эскадрильей он совершил много героических подвигов и лично сбил 28 фашистских самолетов. За героизм и мужество был удостоен звания Героя Советского Союза», — рассказала девушка.

На митинге у памятника павшим воинам вспомнили всех, кто не вернулся с полей сражений и отдал свою жизнь за наше мирное небо. Тех, кто ковали победу в тылу, кто дни и ночи упорно трудились, чтобы обеспечить воинов всем необходимых. В память о них из двух тысяч свечей добровольцы выложили слово «спасибо».

Житель Котельников Алексей Теплухин отметил, что для него было очень важно принять участие в акции.

«Я горд, что я участвую в этом как житель. Спасибо ветеранам за все», — сказал Алексей.

Местная жительница Мария Барашкова тоже осталась благодарна тем, кто провел акцию.

«У меня вот папа здесь. Он в первый же день отсюда ушел на войну. Борисов Семен Андреевич. Я очень-очень благодарна. Я не знаю, кто придумал вот это. Я очень благодарна», — сказала женщина.

В акции приняли участие более 100 человек, в том числе школьники и студенты. Из Котельников на фронт ушли 250 человек, почти половина из них не вернулись.

Замначальника управления социальной сферы городского округа Игорь Краевой посчитал важным то, что эту акцию поддержали в том числе и молодые люди.

«Молодежь полностью поддержала эту инициативу. Со своим задором, со своим патриотизмом. Все собрались, оперативно все сделали. Почтили память наших предков, которые дали нам дорогу в сегодняшнее время», — сказал Краевой.

Эта акция показала, что люди помнят и знают свою историю, отметил глава Котельников Сергей Жигалкин.

«Это очень важно. Мы знаем эти сложные и тяжелые годы ВОВ. И этой акцией мы хотим сказать спасибо тем героям, которые не вернулись с полей сражений, героям ВОВ, которым вечная слава», — сказал глава городского округа.

Мероприятие завершилось минутой молчания. Но участники не спешили расходиться — многие еще долго стояли у надписи «Спасибо» с опущенными головами.