Жители Котельников вышли на акцию «Наш лес» для посадки деревьев

Для посадки дерева многого не нужно: лопата, перчатки саженцы и немного умения. Жители городского округа Котельники вышли на экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево».

Работа добровольная, к ней присоединяются все желающие. Это отличное время для того, чтобы сделать что-то хорошее, провести время с семьей и научить детей, как выращивать деревья. Поучаствовать в акции пришли более 100 человек. Каждый получил свой участок.

«Нам было интересно. Мне просто на почту пришло письмо, поэтому пришли. Дети были не против», — поделился один из волонтеров акции.

За два часа на на площадках появилось 230 сосен и елей. Сотрудники телеканала «360» в стороне не остались и посадили сосну. Теперь они планируют вернуться на место, лет через 15, чтобы посмотреть, как подрос их саженец.

На посадку одного дерева волонтеры тратят около трех минут. К акции присоединился и глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Чтобы посадить одно дерево в среднем требуется 3 минуты. Помимо волонтёров к Акции решили присоединиться в администрации городского округа.

«Кузьминский и Томилинский леса — это наше богатство, богатство нашего города. Это легкие нашей планеты. Поэтому посадить дерево — это благое дело. Поэтому в выходной день мы вместе с жителями выходим и сажаем деревья», — заявил он.

В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье подготовили 750 участков. Принять участие в ней может любой желающий. Нужно зайти на геопортал Подмосковья. Открыть карту. И выбрать ближайшую площадку. Тем более, что время еще есть. Акция продлится до конца сентября.