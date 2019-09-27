Жители Котельников выбрали 8 дворов для благоустройства в 2020 году

В 2020 году в городском округе Котельники комплексно благоустроят восемь дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Порядок во дворах Котельников наведут в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы». Дворы, в которых будут проводится работы по благоустройству, выбрали сами жители. Адресный перечень сформирован с учетом результатов голосования на интернет-портале «Добродел» и обращений граждан.

По результатам голосования, которое проходило на портале «Добродел» в августе, в адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий включены дворы по адресам: улица Кузьминская, дом № 7; улица Кузьминская, дом № 19; микрорайон Силикат, дом № 10; 3-й Покровский проезд, дом № 2 и № 4; микрорайон Южный, дом №8.

Еще три дворовые территории были определены на основании обращений жителей в Госадмтехнадзор и в администрацию города. Это дворы по адресам: улица Строителей, дом № 4 (СИП); микрорайон Ковровый, дома №№ 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22; улица Новая, дом №11.

Источник фото: администрация городского округа Котельники

В текущем году в план благоустройства также вошло восемь дворов, в четырех из них работы уже завершены.

Торжественно открылась детская площадка по адресу: микрорайон Белая дача, дом №24. Здесь были установлены новые игровые элементы, освещение, полностью заменено безопасное покрытие, проведены работы по озеленению, отремонтирован тротуар вокруг дворовой территории, также появились урны для раздельного сбора отходов и информационный стенд. В ближайшее время планируется установить камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Источник фото: администрация городского округа Котельники

Председатель муниципального Совета депутатов Анатолий Бондаренко поздравил местных жителей и высказал надежду, что с новой площадкой будут обращаться аккуратно.

«Дорогие ребята и их родители! Вот и в вашем дворе появилась новая, красивая площадка, где вы сможете проводить свое время, общаясь с друзьями. Надеюсь, что вы будете бережно относиться к ней, и она прослужит вам много лет», — сказал Анатолий Бондаренко.

Жительница одного из ближайших к новому игровому комплексу домов Мария Петухова призналась, что активно принимает участие во всех голосованиях на портале «Добродел». «Приятно, что такие работы делают, опираясь на наше мнение», — отметила Мария Петухова.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области комплексное благоустройство необходимо ежегодно осуществлять не менее чем в 10% от общего количества дворов.