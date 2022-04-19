Жители Котельников собрали 3 тонны гумпомощи детям из Донбасса за неделю

Свыше трех тонн гуманитарной помощи детям из Донбасса собрали в Котельниках за неделю. Городской округ, как и все Подмосковье, подключился к акции «Доброе дело».

Ее цель — поддержать детей из Донбасса. Для этого все школы Подмосковья развернули пункты сбора гуманитарной помощи, а также рисунков, игрушек и не только.

В течение недели жители Котельников приносили воду, книги, товары для детей, средства личной гигиены. Пункты работали в трех школах. Затем груз отправили в распределительный центр аэропорта Домодедово.

Памперсы, тетради, наборы для творчества — все это и многое другое волонтеры аккуратно сортировали и упаковывали в коробки.

«Очень многие жителей пришли. Это был нескончаемый поток людей, которые добровольно приносили помощь», — отметила руководитель школьного отряда «Волонтеры удачи» Надежда Гибенкова.

Акция «Доброе дело» — это идея подмосковных школьников. Их инициативу поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.

За активность жителей поблагодарил заместитель начальника управления развития отраслей соцсферы в Котельниках Игорь Краевой.

Жители нашего округа стали настоящими волонтерами добра. Они приносили свою посильную помощь Игорь Краевой.

Неотъемлемой частью посылок стали детские рисунки, письма о мире, дружбе и добре. Школьники написали их сверстникам из Донбасса и солдатам, участвующим в спецоперации.

Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ЛДНР. На этой неделе первые семьи примут под опеку детей Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.