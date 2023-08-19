Подмосковье 19 августа 2023, 02:11 Жители Котельников собрали помощь для школьников Донбасса Городской округ Котельники включился в акцию «Доброе дело школьникам Донбасса» РИА «Новости»

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Новый учебный год уже не за горами и многие жители Котельников начали покупки необходимой канцелярии для детей-школьников. Но в этот раз они берут большее количество тетрадей, ручек и альбомов. Часть покупок они отправят в Донецкую и Луганскую народные республики в рамках проходящей в Подмосковье акции «Доброе дело школьникам Донбасса».

Многодетная мама Татьяна Кондрашина из Котельников тоже присоединилась к акции. Она подчеркнула, что не смогла остаться равнодушной.

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«Своих я уже собрала. Вот решила помочь тоже присоединиться к акции. Они наверняка также стремятся в школу, поэтому надо просто помочь всем вместе» — поделилась она

С 12 по 19 августа в Подмосковье в рамках благотворительной акции собирают канцелярские наборы, чтобы 1 сентября для учеников Донбасса стал по настоящему праздничным днем.

Пункты сбора открыли в каждом городском округе. В Котельниках волонтеры принимают канцелярские принадлежности в Домах культуры «Белая Дача» и «Силикат».

«Многие приходят, многие приносят действительно важную канцелярию, ланч-боксы, рюкзаки — это все очень важно», — рассказала волонтер Софья Созонова.

Рюкзак, книги, тетради, пеналы, обложки, кисточки для рисования — школьникам важна любая поддержка. Гуманитарный груз в Донбасс доставят накануне дня знаний.