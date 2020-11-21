Жители Котельников пройдут опрос по благоустройству домов

Соответствующее постановление подписал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Жители района смогут выразить мнение по поводу благоустройства улиц и дворов.

Анкету можно скачать по ссылке на сайте. Также там указана почта, куда нужно отправлять заполненные анкеты.

Камеры установят на всех коммунальных объектах в районе Котельники. Мера должна помочь в оперативном выявлении и нейтрализации угроз.

В первую очередь будет обеспечена безопасность тех объектов, которые не находятся под наблюдением персонала и работают автономно. В данный момент туда ежедневно выезжает бригада, чтобы проверить состояние производственных зданий и их работоспособность.

По данным пресс-службы администрации округа, этих мер недостаточно для оптимизации работы объектов, поэтому и будет установлено оборудование для дополнительного слежения.