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    21 ноября 2020, 12:35

    Жители Котельников пройдут опрос по благоустройству домов

    Дарья Морозова

    Жителям района Котельники предложили поучаствовать в анкетировании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил сайт администрации округа.
    Жители Котельников пройдут опрос по благоустройству домов

    Соответствующее постановление подписал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Жители района смогут выразить мнение по поводу благоустройства улиц и дворов.

    Анкету можно скачать по ссылке на сайте. Также там указана почта, куда нужно отправлять заполненные анкеты.

    Камеры установят на всех коммунальных объектах в районе Котельники. Мера должна помочь в оперативном выявлении и нейтрализации угроз.

    В первую очередь будет обеспечена безопасность тех объектов, которые не находятся под наблюдением персонала и работают автономно. В данный момент туда ежедневно выезжает бригада, чтобы проверить состояние производственных зданий и их работоспособность.

    По данным пресс-службы администрации округа, этих мер недостаточно для оптимизации работы объектов, поэтому и будет установлено оборудование для дополнительного слежения.