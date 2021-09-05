Жители Котельников отметили 398-летие города

В Котельниках отметили День города. Городу исполнилось 398 лет. День рождения отмечали в парке «Белая дача». Для детей и взрослых организовали мастер-классы, игровые зоны, где можно было пострелять из лука, поиграть в кегли и продемонстрировать свои художественные способности.

Традиционно в День города чествовали тех, кто много лет трудится в городском округе, активных жителей, которые вносят вклад в процветание города. Это учителя, творческие люди, молодые ребята, которые представляют Котельники на различных конкурсах и фестивалях, а также те, кто работает в сфере ЖКХ, занимается благотворительностью.

На сцене в парке выступили лучшие творческие коллективы города. Зрители смогли увидеть танцевальные и вокальные номера. Участвовали в праздничной программе и известные артисты, хедлайнером в этом году была певица Согдиана.

Также во время праздника были подведены итоги фотоконкурса, приуроченного к Дню города. Самому юному участнику нет и 10 лет лет. Его зовут Кирилл. Фото мальчика с пейзажем Кузьминского лесопарка получило всеобщую поддержку. Всего на конкурс прислали около 50 работ. Соревнование организовал Штаб гражданских инициатив.

Глава городского округа Сергей Жигалкин отметил, что люди очень соскучились по таким масштабным мероприятиям. В прошлом году празднованию Дня города помешал коронавирус.

«Люди очень соскучились — из-за пандемии в прошлом году праздник не отмечали, поэтому мы видим, как сегодня они счастливы», — отметил он.

Жителей Котельников также поздравил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Город действительно динамично развивается. Здесь интересно жить. Большое количество планов и у главы, и у правительства Московской области: построить воспитательно-образовательный комплекс, медицина и, конечно, общественные пространства», — сказал руководитель Минспорта.

Завершился День города в Котельниках праздничным салютом.