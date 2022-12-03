Подмосковье 03 декабря 2022, 14:10 Жители Котельников ярко встретили зимний сезон

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Жители Котельников празднично встретили зимний сезон. Дети и взрослые собрались на площади перед ДК «Белая дача» в ожидании главного гостя мероприятия — Деда Мороза.

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Начало зимы ознаменовалось танцами, хороводами вокруг елки и праздничной иллюминацией, которая будет освещать улицы города до самой весны. К веселью присоединился и главный символ наступающего года — кролик.

«Праздник — это хорошо. Начало зимы — это всегда настроение, несмотря ни на что, поэтому всем желаем хорошего настроения и веры в лучшее», — сказала жительница Котельников Светлана.

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