Жители Королева выбрали на «Доброделе» три дороги для ремонта

На шести улицах в Королев продолжается ремонт дорог. Три из них жители выбрали сами в ходе голосования на портале «Добродел».

Наибольшее число голосов королевцев в прошлом году набрал участок дороги в Ленинском проезде в микрорайоне Первомайский. Его включили в список капремонта на этот год. Недавно здесь уже завершили укладка нового асфальта.

Помимо Ленинского проезда, пользователи «Добродела» проголосовали еще за две дороги: улица Чкаловская и Циолковского. На Чкаловской тоже уже положили новый асфальт, на улице Циолковского рабочие приступили к укладке.

Фото: Тамара Борчик, Татьяна Цветаева

По словам начальника отдела дорог и транспорта администрации городского округа Станислава Каптилкина, специалисты ведут как ремонт полным профилем, так и локальный ямочный ремонт.

«Недавно обновили асфальтовое покрытие на улице Чкаловской в мкр Валентиновка площадью около пяти тысячи квадратных метров. Сейчас идут ремонтные работы на улицах Орджоникидзе, Циолковского и Космонавта Стрекалова», — добавил он

Общая площадь нового асфальтового полотна городе составит 44 тысячи квадратных метров.

В Минтрансе региона сообщили, что в сборе предложений по ремонту дорог на следующий год приняло участие рекордное число жителей. Во второй этап — голосование, которое начнётся уже с 1 июля, попадут дороги, предложенные в сборе, а также участки, отобранные профильными специалистами.