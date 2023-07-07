Подмосковье 07 июля 2023, 03:25 Жители Королева установили народный мемориал в честь погибшего спасателя Рустама Накибова Роман Савельев

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Жители Королева почтили память погибшего в ходе пожара спасателя Рустама Накибова. Самодельный монумент установили у дома № 13, корпус 3 по улице Пионерской.

«Парень, несмотря на угрозу собственной жизни, попытался спасти другого человека. Он — герой, который до конца выполнил свой долг перед Отечеством и людьми. Имена таких сынов России не должны быть забыты. Незадолго до гибели он принял православие. Мы всей семьёй поминаем его в молитвах, пишем записки за упокой, искренне соболезнуем его родным и близким. Жизненный путь Рустама — путь настоящего героя», — поделился житель дома Дмитрий Нечаев.

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Трагедия произошла 25 июня. Пожар тушили 61 человек с использованием 19 единиц техники. Спасатель Рустам Накибов стремился спасти пострадавшего мужчину, но они не смогли удержаться и сорвались с балкона. Прокуратура Московской области продолжает расследование происшествия. Для установления точной причины возгорания проведут пожарно-техническая экспертизу, также возбуждено уголовное дело.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить заботу и внимание семье погибшего сотрудника противопожарной службы.

«У нас случилась трагедия в Королеве. К сожалению, погиб герой-спасатель. Прошу уделить максимальное внимание семье и быть вовлеченным во всё, что касается этого печального события», — подчеркнул глава региона.

Отпевание героя состоялось в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Проводить Рустама Накибова в последний путь пришло порядка 100 скорбящих. Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин отметил, что спасатель был профессионалом своего дела, который всегда был готов прийти на помощь.

«Трагическая гибель Рустама — это утрата не только для родных и близких, друзей и товарищей, но и для всего пожарно-спасательного гарнизона Московской области. Мы все глубоко скорбим», — добавил он.