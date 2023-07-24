Подмосковье 24 июля 2023, 14:40 Жители Коломны собрали 16,5 тонны гуманитарного груза для участников СВО Пресс-служба губернатора Московской области

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Три пункта сбора в Коломне передали 16,5 тонны гуманитарного груза на передовую. Об этом телеканалу «360» рассказал глава городского округа Александр Гречищев.

«На передовой нашим парням важно знать, что с их близкими все хорошо. Поэтому мы продолжаем уделять большое внимание семьям защитников. Быть рядом, поддерживать друг друга и сплоченно верить в лучшее. Такую позицию занимает наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев и мы — его команда», — заявил Гречищев.

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По словам главы округа, для семей военнослужащих предусмотрели дополнительные меры социальной поддержки, такие как бесплатные детсады, кружки и секции, бесплатное горячее питание в школах и колледжах. Семьи консультирует психолог, за каждой закрепили куратора. Дети участников СВО вместе с матерями ездят на экскурсии, посещают концерты, получают подарки к праздникам.

Кроме того, в Коломне работает Центр поддержки участников СВО. Его возглавила жена мобилизованного местного жителя Дарья Бабаева.

«Центр принимает заявки на оказание необходимой помощи, чтобы семьи чувствовали поддержку, внимание и тепло, пока их родные люди служат Родине. Также в Коломне начало свою работу отделение Государственного Фонда поддержки участников СВО „Защитники Отечества“», — добавил Гречищев.

Он напомнил о работе коломенского фонда помощи «ZOV — Своих не бросаем!». Волонтеры напрямую поддерживают связь с воинскими соединениями и передают в зону соприкосновения вещи и оборудование, которые запрашивают бойцы. Средства поступают от неравнодушных жителей, общественных организаций и предприятий.

Также военнослужащие обращаются в администрацию напрямую. Все их просьбы и пожелания стараются удовлетворить в максимально короткие сроки. В этом помогает бизнес-сообщество, уточнил глава Коломны.

«Отдельно хочется отметить наших школьников и студентов, которые своими руками делают маскировочные сети, окопные свечки, мобильные печи. Свои полезные посылки они всегда сопровождают письмами, в которых много так необходимых бойцам слов веры и поддержки», — заключил собеседник телеканал.

Гречищев напомнил, что при заключении контракта доброволец получает единовременную выплату 600 тысяч рублей и высокие ежемесячные оклады. Он заявил, что такие выплаты помогают военнослужащим служить спокойно.

«Вопрос выплат влияет не на решение служить, а скорее на спокойствие наших парней, которые понимают, что их семьи обеспечены всем необходимым. Все-таки в основе такого серьезного выбора лежит настоящее мужество, патриотизм, любовь к Родине», — добавил глава округа.

Уникальный для России Центр подготовки контрактников находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по военной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Всем контрактникам положены меры социальной поддержки — об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.