Жители Коломны сами решат, где необходимо установить детские площадки

Власти Коломенского городского округа встретятся с жильцами домов, где будут облагораживать дворовую территорию в 2020 году. Люди выскажут конкретные пожелания: где нужны парковочные места, где поставить детскую площадку, кому, в первую очередь, необходимы тротуары. В этом году приведут в порядок 34 двора.

Во дворах 19-го дома по улице Шилова и 70-го дома по улице Ленина жильцы уже подготовили свои предложения — всего 14 пунктов. Встречи будут проходить до 10 февраля.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы надеемся, что большая часть наших пожеланий будет реализована. Главное, чтобы это было сделано в установленные сроки и с хорошим качеством», — сказал председатель совета дома № 19 по улице Шилова Максим Якунов.

После того, как все пожелания будут учтены, разработают проект. В начале весы он будет размещен в открытых источниках, чтобы горожане при желании могли его дополнить и внести изменения. Работы во дворах начнутся, как только, с помощью конкурса, определят подрядчика.

Источник фото: телеканал «360»

Власти обещают, что все успеют сделать за летние месяцы. Финансовое обеспечение — исключительно за счет бюджетных средств, общедомовые средства в этом не задействуют.