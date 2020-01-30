Жители Коломны сами решат, где необходимо установить детские площадки
Во дворах 19-го дома по улице Шилова и 70-го дома по улице Ленина жильцы уже подготовили свои предложения — всего 14 пунктов. Встречи будут проходить до 10 февраля.
«Мы надеемся, что большая часть наших пожеланий будет реализована. Главное, чтобы это было сделано в установленные сроки и с хорошим качеством», — сказал председатель совета дома № 19 по улице Шилова Максим Якунов.
После того, как все пожелания будут учтены, разработают проект. В начале весы он будет размещен в открытых источниках, чтобы горожане при желании могли его дополнить и внести изменения. Работы во дворах начнутся, как только, с помощью конкурса, определят подрядчика.
Власти обещают, что все успеют сделать за летние месяцы. Финансовое обеспечение — исключительно за счет бюджетных средств, общедомовые средства в этом не задействуют.