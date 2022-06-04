Жители Коломны рассказали о ремонте дороги на улице Гагарина

Ремонтники меняют асфальт на улице Гагарина в Коломне. Местные жители и представитель исполнительной компании рассказали ходе выполнения работ.

Работники ремонтной службы меняют асфальт на проезжей части. Пенсионерка Людмила Коняхина сказала, что раньше на дорожном покрытии были небольшие недочеты. Однако точно оценить состояние асфальта до ремонта она не смогла. По ее словам, автомобилисты лучше знают о проблемах на дорогах общего пользования.

Другой местный житель — Григорий Галбура — подтвердил, что на дорогах действительно были выбоина. Он выразил надежду, что после ремонта дороги станут лучше.

Инженер производственно-технического отдела Никита Панков сказал, что ремонт немного затянулся из-за погоды. Дни замены асфальта выдались дождливыми, а в такое время смена дорожного покрытия невозможна. Также Панков отметил, что помимо свежего асфальта на улице Гагарина появятся и новые бордюры.

«Мы установили 3121 бордюр и уложили асфальт в объеме 21 квадратного метра», — сказал он.

По его словам, работы еще продолжаются. Обновить дорожное покрытие планируют в течение ближайших двух дней.