Подмосковье 03 сентября 2023, 23:53 Жители Коломны отметили 846-летие города Телеканал «360»

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В Коломне отпраздновали 846-летие со дня основания. В честь этого в центре города прошли праздничные ярмарки, фестивали и концерты. Глава округа Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин отметили наградами самых активных и трудолюбивых жителей.

«Все изменения происходят при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. За последние годы построено шесть новых образовательных учреждений, радуют детвору красивые детские площадки, проводятся ремонты в больницах, в них поступает современное оборудование, построена новая поликлиника в Подлипках, модернизируется дорожная и жилищно-коммунальная инфраструктура», — отметил Гречищев.

Коломна бережно хранит историческое и культурное наследие. Сегодня в округе расположены 590 памятников, 62 храма, 39 музеев и четыре православных монастыря. Долгие годы город является центром притяжения туристов, ежегодно Коломна встречает более 1,5 миллиона путешественников.

Благоустройство является одной из приоритетных задач в округе. В августе у здания администрации открыли сквер имени советского партийного деятеля Василия Конотопа, который 10 лет проработал на Коломенском машиностроительном заводе. Депутат Госдумы Никита Чаплин предложил установить Василию Ивановичу памятник в центре общественного пространства.

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