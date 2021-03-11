Жители Коломны и Озер смогут бесплатно сдать старую электронику на утилизацию

В Коломне и Озерах 15 и 16 марта жители смогут бесплатно сдать старую электронику на утилизацию. В акции поучаствовать могут органы власти, бюджетные учреждения, жители и коммерческие организации. Сдавать можно все, что работало от сети или на аккумуляторах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

15–16 марта в Коломне и Озерах пройдет акция «Школа утилизации: электроника». Все желающие могут принести старую электронику. Утилизируя отработавшие электроприборы, участники проекта внесут свой вклад в сохранение экологии Московской области.

В рамках акции принимают любой электролом: компьютерную и офисную технику, бытовую технику (холодильники, стиральные машинки), электроинструмент, научную и медицинскую технику, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования области Андрея Разина, программа бесплатного сбора электроники продолжается в регионе уже шесть лет.

В Коломне контейнер для сбора электронных отходов будет находиться на Советской площади, дом 6. Принести старые электроприборы можно будет 15 марта, с 10:00 до 18:00. Ориентир — ярко-зеленый контейнер с надписью «Прием электроники».

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова заявила, что Коломна является одним из лидеров программы.

«Городской округ Коломна традиционно находится среди лидеров по сбору электроники на переработку и демонстрирует очень высокую динамику. В 2018 году в округе собрали 11 тонн техники, в 2019-м — 62 тонны, а в 2020 году — уже 160 тонн», — уточнила Адигамова.

На Всемирном экономическом форуме в 2019 году именно электронные отходы назвали самым быстрорастущим потоком мусора в мире. Техника содержит большое количество тяжелых металлов. Мониторы, платы, разъемы, схемы содержат мышьяк, кадмий, свинец, ртуть. Корпуса техники производят из трудноразлагаемого пластика, который разлагается более 500 лет.

С 1 января 2021 года захоронение электронных отходов в России запрещено.

Дополнительную информацию о программе можно найти на сайте фонда.