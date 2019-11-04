Жители Коломны экономят благодаря сортировке мусора. А еще на нем можно заработать

Жители нескольких домов в Коломне планируют перестать платить за вывоз мусора. При этом никакого конфликта с коммунальщиками у людей нет. Наоборот! Председатель местного товарищества собственников настояла, чтобы счет людям выставляли не по фиксированному тарифу, а за фактический объем вывезенных отходов. Экономия оказалась внушительной. Теперь в планах у жильцов не просто экономить, но еще и зарабатывать на мусоре.

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Председатель товарищества собственников Наталья Гультяева заботится о том, чтобы никто, кроме жильцов дома, не знал код замка в мусорную камеру. Ведь от того, как быстро заполнятся эти контейнеры, зависит сумма в платежках для каждой квартиры. Дотошность Натальи уже сэкономила жителям не одну тысячу рублей.

«Наталья Юрьевна вспомнила, что губернатор Московской области говорил о том, что здесь должны были с 2019 года обязательно ввести раздельный сбор. Мы им об этом напомнили, написали, сделали ссылки на это постановление, что раз у нас есть отдельный сбор мусора — учет должен быть по фактически вывезенному объему. Региональный оператор согласился с нами, переделал договор», — рассказал Александр Самарин, юрист ТСН «Девичье поле».

Источник фото: телеканал «360»

Как только жильцы стали платить за вывезенный объем, возник резонный вопрос — как уменьшить его можно уменьшить? Оказалось, что те же пластиковые бутылки или стекло частники с удовольствием забирают на переработку бесплатно. А это почти половина всех отходов. Когда дело касается денег, повторять дважды, отметила Наталья, не нужно: люди и сами становятся очень сознательными.

Источник фото: телеканал «360»

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Вместо стандартных для Коломны 500-600 рублей за вывоз мусора, жители домов на Девичьем поле платят не больше 200 рублей. А в ближайшее время и эту сумму хотят уменьшить. Кроме того, жильцы планируют даже подзаработать на своих же отходах.

«Собираем мы стекло, пластик, картон и бумагу отдельно. Вот за картон и бумагу мы сейчас договорились с частным лицом, что они нам даже будут оплачивать. То есть деньги пойдут опять же на обслуживание домов», — рассказала Наталья Гультяева.

Однако некоторые ленятся сортировать мусор, а другие отказываются принципиально. Но скидка в платежках распространяется на всех. И тех, кто выбрасывает пластик и стекло в отдельные пакеты, эта несправедливость, конечно, раздражает.

Источник фото: телеканал «360»

Выделить тех, кто мусор не сортирует, в отдельную категорию и заставить платить по другому тарифу невозможно. Пока их стыдят в общедомовом чате. Но вода камень точит, уверена Наталья. В ближайших планах устроить экосубботник и попытаться донести до каждого — в идеале за мусор можно не платить, а зарабатывать на нем.