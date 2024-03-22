Подмосковье 22 марта 2024, 12:08 Жители Клина выберут места для благоустройства на всероссийском голосовании Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Подмосковья напомнило, что жители Клина могут сами выбрать места, которые обновят в 2025 году. Сделать это можно в рамках всероссийского голосования, которое началось 15 марта.

В городском округе Клин на голосование вынесены следующие территории: центральная площадь Клина, зона отдыха на улице Ломоносова и сквер в поселке Чайковского.

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Проголосовать за выбранную территорию можно на сайте .

В 2022 году в городском округе Клин по выбору жителей благоустроили Школьный сквер в городе Высоковск. Там уложили новую тротуарную плитку, создали места для спокойного отдыха со скамьями и урнами, установили перголы. Доминантой территории стал пешеходный светодинамичный фонтан.

Жители других округов Подмосковья также выбирают места для будущего благоустройства. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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