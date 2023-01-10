Подмосковье 10 января 2023, 21:11 Жители Клина собрали мобилизованным 2 тонны гуманитарной помощи

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Жители Клина собрали предметы первой необходимости для мобилизованных. Груз сортируют и упаковывают волонтеры в молодежном центре «Стекольный». На данный момент удалось собрать две тонны гуманитарной помощи.

Предметы первой необходимости покупают на пожертвования местных жителей, спонсоров, общественных объединений, в том числе организации многодетных семей «Подсолнух», коммерческиих и бюджетных структур и администрации Клина. Более 1,5 тысяч человек изъявили желание помочь бойцам.

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Клинские волонтеры помогают шить амуницию, представители движения «Активное долголетие» вяжут шерстяные носки, а дети пишут письма.

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Сбор необходимых вещей не прекращался даже в новогодние дни. Сотрудники Клинской областной больницы привезли очередную партию необходимых медикаментов военнослужащим.

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