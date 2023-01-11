Подмосковье 11 января 2023, 17:37 Жители Клина отправили 300 килограммов гуманитарной помощи в зону СВО в праздники

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В новогодние праздники жители Клина собрали около 300 килограммов гуманитарной помощи участникам спецоперации. С 1 по 9 января они отправили в зону боевых действий свыше 350 позиций, в том числе бензопилы, коптеры, рации, спальники и воздухонагреватель.

«Профессиональное и качественное оборудование для выполнения задач специальной военной операции, тёплые и необходимые вещи, письма поддержки нашим защитникам — всего пять партий бесценного груза направили участникам СВО в первые дни января» — сообщил глава Клина Алена Сокольская.

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За все время жителям города удалось собрать порядка 30 тонн гуманитарной помощи. Из них 15 тонн передали мобилизованным землякам, еще пять — другим бойцам.

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Пункты сбора находятся в Ледовом дворце имени Харламова на Карла Маркса, 99 и в МДЦ «Стекольный» На Литейной, 23А.

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