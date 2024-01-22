Подмосковье 22 января 2024, 10:18 Жители Климовска рассказали о буднях в оздоровительном лагере «Литвиново» Закирова Лилия

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Мастер-классы, тематические занятия и оздоровительные процедуры каждый день проводят для жителей Климовска в лагере «Литвиново». Ребята рассказали, как проводят будни в одном из лучших детских комплексов России.

Ксения Бухвостова показала свою уютную комнату, где живет вместе с родителями. На ее тумбочке и столе нет свободного места — все занято поделками, которые девочка ежедневно мастерит на занятиях с педагогами.

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«Этого зайца я выжигала сегодня, а вот черепаха и кукла-ангел, и тарелка с лисичкой. И свечу-елочку я сама сделала. После обеда у нас будет мастер-класс в какой-то китайской технике, нарисую панду на пергаменте», — рассказывает Ксюша.

Закирова Лилия

Педагоги занимаются с гостями ежедневно. Кроме творческих, проводят и оздоровительные занятия. В лагере для этого есть своя соляная пещера — сюда ходят и дети, и взрослые. На полу — горы мелкого белоснежного песка, дети играют с ним, и в то же время дышат солью.

«Это такое необычное место, меня тут все успокаивает. Такая сказочная подсветка, узоры, проекции, волшебно все. Ну, а самое главное — от насморка вылечился, полностью здоровым домой поеду», — говорит о сеансах Даниил Почанин.

Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия

О здоровье гостей из Подольска заботятся постоянно. В учреждении свой врачебный пункт, дежурный пост, медсестры. Помощь готовы оказывать круглосуточно.

«По поручению министерства соцразвития сюда направили психологов. Такая помощь очень благотворно влияет на гостей, это особенно важно для детей, которые гостят у нас без родителей. Они быстрее адаптируются, закрывают свои внутренние проблемы, с которыми приехали сюда», — рассказал руководитель оздоровительного комплекса «Литвиново» в Наро-Фоминске Евгений Черников.

Тепло продолжает возвращаться в дома Климовска и Шепчинок. Всем жителям, которые пострадали от протечек и прорывов радиаторов, компенсируют ущерб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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