Подмосковье 27 декабря 2022, 10:09 Жители Каширы в праздники смогут покататься на северных оленях в городском парке

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Насыщенная программа ждет посетителей городского парка Каширы в дни новогодних праздников. Здесь можно будет покататься на настоящих северных оленях, поучаствовать в квестах и анимационных представлениях, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Городской парк Каширы станет центром новогодних торжеств в округе.

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«К зимним праздникам мы подготовились очень активно — добавили несколько фотозон. Парк — место притяжения горожан: здесь можно покататься на тюбинговой горке, взять в прокат тюбинги, коньки, помощники фигуриста, покушать вкусные корн-доги. Каждые выходные жителей ждут интересные мероприятия», — рассказала директор МАУ «Городской парк» Олеся Кожадей.

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Парк уже преобразился к Новому году. Появилась яркая иллюминация, разноцветные гирлянды, светящиеся сказочные и мультипликационные персонажи. Кроме того, с 24 декабря в парке начала работу резиденция Деда Мороза.

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