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    19 мая 2021, 19:52

    Жители Каширы смогут купить фермерские продукты и сувениры ручной работы на ярмарке «Калейдоскоп вкусов»

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Кашире с 24 по 30 мая пройдет ярмарка «Калейдоскоп вкусов». Гости смогут купить фермерскую продукцию и сувениры ручной работы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

    Жители Каширы смогут купить фермерские продукты и сувениры ручной работы на ярмарке «Калейдоскоп вкусов»

    На ярмарке свою продукцию представят фермеры Подмосковья и соседних регионов. На прилавках будет широкий ассортимент на любой вкус.

    Жители Каширы смогут попробовать и купить сыры, мед, кондитерские изделия и мясные деликатесы. Также для остей ярмарки умельцы привезут сувениры, бижутерию, посуду ручной работы.

    Для самых маленьких проведут мастер-классы, детские программы с аниматорами.

    Гостей ждут по адресу: улица Садовая, дом 33, ориентиром послужит ресторан «Русь».

    Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский рассказал, что в последний весенний месяц в Московской области проведут более 200 ярмарок. А ранее в регионе провели 21 тематическую ярмарку в честь Дня Победы. Мероприятия прошли в 13 городских округах региона.