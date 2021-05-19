Жители Каширы смогут купить фермерские продукты и сувениры ручной работы на ярмарке «Калейдоскоп вкусов»

В Кашире с 24 по 30 мая пройдет ярмарка «Калейдоскоп вкусов». Гости смогут купить фермерскую продукцию и сувениры ручной работы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарке свою продукцию представят фермеры Подмосковья и соседних регионов. На прилавках будет широкий ассортимент на любой вкус.

Жители Каширы смогут попробовать и купить сыры, мед, кондитерские изделия и мясные деликатесы. Также для остей ярмарки умельцы привезут сувениры, бижутерию, посуду ручной работы.

Для самых маленьких проведут мастер-классы, детские программы с аниматорами.

Гостей ждут по адресу: улица Садовая, дом 33, ориентиром послужит ресторан «Русь».

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский рассказал, что в последний весенний месяц в Московской области проведут более 200 ярмарок. А ранее в регионе провели 21 тематическую ярмарку в честь Дня Победы. Мероприятия прошли в 13 городских округах региона.