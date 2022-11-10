Подмосковье 10 ноября 2022, 16:24 Жители Южного Подмосковья собрали тонну «добрых крышечек»

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Региональный оператор «МСК-НТ» отправил на предприятие по переработке «Репластик» в Ленинском округе партию «добрых крышечек» весом более 1,1 тонны. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Как отметили в пресс-службе, вторсырье будет переработано, а на вырученные средства приобретут средства передвижения для детей-сирот с ограниченными возможностями.

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Вторсырье собрали за полтора месяца волонтеры общественного движения «Добрые крышечки» в городских округах Подольск, Чехов, Пущино, Протвино и Серпухов.

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В чеховском филиале ООО «МСК-НТ» отметили, что за последний год на порядок увеличился объем благотворительного сбора пластика. За неполные четыре года в рамках акции собрано и отправлено на переработку более 9,6 тонны, а в 2022 году — около 4,5 тонны «доброго» пластика.

«С 2019 года в Московской области построена эффективная отрасль по обращению с ТКО: обустроено 67,9 тысячи контейнерных площадок, установлено 168 тысяч контейнеров, которые обслуживает парк из 1345 мусоровозов. Это важные шаги региона на пути к главной цели — нулевому захоронению отходов», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он напомнил, что более восьми миллионов тонн отходов поступило с 2019 года в Подмосковье на переработку, а не на захоронение.