Подмосковье 22 июня 2023, 12:16 Жители Истры возложили цветы к Стеле воинской доблести на акции «Свеча памяти»

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Более 150 человек приняли участие в акции «Свеча памяти» в Истре. Горожане прошли со свечками к Стеле воинской доблести и возложили цветы.

Год начала войны — 1941 — выложили свечами.

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Истра была оплотом обороны Москвы, и на этой земле шли ожесточенные бои за каждый метр территории. И именно здесь благодаря героизму и отваге бойцов и местного населения враг был отброшен от столицы. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 20 тысяч жителей Истры, но вернулась только половина из них.

Помимо церемонии возложения цветов для жителей выступил ансамбль «Истра- Ретро- Бенд».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил священников за поддержку бойцов СВО.