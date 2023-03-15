Подмосковье 15 марта 2023, 11:27 Жители Истры сдали 34 литра крови на донорской акции для помощи людям с тяжелыми заболеваниями

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Донорская акция прошла в Истре. Более сотни жителей округа поучаствовали в ней и сдали 34 литра крови для помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

Перед сдачей крови медсестра определяет уровень гемоглобина и группу крови потенциального донора. Затем врач измеряет давление и уточняет все о болезнях и операциях. Не каждый желающий может стать донором, некоторых не допускают к сдаче крови из-за проблем со здоровьем.

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«Если человек приходит регулярно сдавать кровь, он знает про свое здоровье многое, потому что его обследуют. Он сдает постоянно анализ крови, это во благо ему идет», — рассказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

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Сдавать кровь натощак нельзя, поэтому для доноров подготовлены печенье и горячий чай.

Процедура забора крови занимает примерно 10 минут, на ней берут не более 450 миллилитров крови. Донорские акции проходят в Истре каждые 60 дней — именно столько времени требуется человеку для восстановления.

Используют донорскую кровь для лечения бойцов СВО. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей военного госпиталя в Подольске за качественную реабилитацию участников СВО. Сейчас там восстанавливаются 12 бойцов из разных уголков региона. Губернатор навестил мужчин, чтобы поддержать и узнать, в чем они нуждаются.

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