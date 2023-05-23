Подмосковье 23 мая 2023, 13:30 Жители Истры провели субботник в лесопосадке

Читать 360tv в

Жители Истры Глеб и Людмила Кошелевы провели пятый по счету субботник в лесопосадке. Идея убрать мусор пришла молодым людям во время пробежки по любимому маршруту.

Закупив мешки и перчатки, Кошелевы решили проводить субботники каждые свободные выходные. Активисты собрали уже порядка 200 мусорных мешков. С вывозом помогает администрация городского округа Истра.

Реклама

Среди мусора попадались и неожиданные находки. Например, снаряд времен Великой Отечественной войны, штаны, ковровая дорожка и телевизор.

Единомышленников ищут в социальных сетях. Так, к субботникам уже присоединилась участница проекта «Активное долголетие», девятилетний ребенок и другие горожане.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».