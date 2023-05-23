23 мая 2023, 13:30
Жители Истры провели субботник в лесопосадке
Жители Истры Глеб и Людмила Кошелевы провели пятый по счету субботник в лесопосадке. Идея убрать мусор пришла молодым людям во время пробежки по любимому маршруту.
Закупив мешки и перчатки, Кошелевы решили проводить субботники каждые свободные выходные. Активисты собрали уже порядка 200 мусорных мешков. С вывозом помогает администрация городского округа Истра.
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Среди мусора попадались и неожиданные находки. Например, снаряд времен Великой Отечественной войны, штаны, ковровая дорожка и телевизор.
Единомышленников ищут в социальных сетях. Так, к субботникам уже присоединилась участница проекта «Активное долголетие», девятилетний ребенок и другие горожане.
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Истра
Субботник
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