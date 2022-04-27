Жители Истры приютили бездомных котов из Донбасса

Благотворительная выставка животных «Хочу домой» прошла в Истре. Все коты, представленные там, — бездомные и с очень непростой судьбой. Среди них есть и вывезенные из Донбасса. Выставка помогла найти для них новых хозяев.

Директор Молодежного центра «Мир» Иван Фомин рассказал, что один из котов будет жить у них, другой — в администрации городского округа.

Мы решили взять их к себе как участников нашей команды Иван Фомин.

Один из котов будет жить в здании администрации Истры. Но выставка помогла животным не только обрести дом. Туда же неравнодушные жители приносили игрушки, корм, лекарства.

Такая помощь особенно нужна собакам и кошкам из Донбасса. Всех их в разное время спасли и вывезли в Подмосковье.

Благотворительную акцию провели в Истре по инициативе главы городского округа Татьяны Витушевой не в первый раз.