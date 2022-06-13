Жители Истры масштабно отпраздновали День России и День городского округа

Жители Истры весело и насыщенно провели выходные — помимо празднования Дня России, горожане отметили еще и День города. Истре исполнился 241 год. Праздничное поздравление специально для жителей городского округа записал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дорогие жители Истры, хочу поздравить вас с Днем города! Истра — город легендарный во всех смыслах — и в культурном, и в историческом», — сказал глава Подмосковья.

Поздравила с праздником жителей и глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Основные мероприятия в честь празднования Дня России и Дня городского округа проходили на площади Дружбы. Для жителей выступили звезды отечественной эстрады — Валерия, группа Gayazovs Brothers и другие.

Источник фото: телеканал «360»

На других площадках с концертами выступали воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств городского округа.

В центральном парке города провели флешмоб «Флаг России» — участники растянули большое полотно российского триколора. А для любителей спорта в этот день прошел массовый, «Истринский забег». Он стартовал от стен Воскресенского Новоиерусалимского монастыря и объединил более 200 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Завершили праздничные мероприятия традиционно фейерверком.

Ранее стало известно, что в Наро-Фоминском округе в День России провели масштабный флешмоб — там выложили мозаику из 25 тысяч зажженных свечей.