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    02 августа 2022, 17:46

    Жители Подмосковья смогут проверить отсутствие мест захоронения животных рядом с домом онлайн

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Электронный сервис по отслеживанию захоронений животных заработал в Подмосковье. С его помощью жители смогут узнать, не граничит ли участок со скотомогильником. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

    Жители Подмосковья смогут проверить отсутствие мест захоронения животных рядом с домом онлайн

    Министр рассказал, что для использования сервиса нужно знать кадастровый номер участка. Раньше узнать о расположении захоронений скота можно было в течение 30 дней, теперь услуга предоставляется за сутки.

    Знать расположение скотомогильников важно для проведения инженерно-экологической экспертизы объектов строительства. Они должны располагаться вдали от населенных пунктов, водоемов и лесов. Воспользоваться сервисом можно через «Госуслуги».

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства, которые работают в Подмосковье. Они затронули преображение набережных, лесопарков и исторических центров.