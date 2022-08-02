Жители Подмосковья смогут проверить отсутствие мест захоронения животных рядом с домом онлайн

Электронный сервис по отслеживанию захоронений животных заработал в Подмосковье. С его помощью жители смогут узнать, не граничит ли участок со скотомогильником. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Министр рассказал, что для использования сервиса нужно знать кадастровый номер участка. Раньше узнать о расположении захоронений скота можно было в течение 30 дней, теперь услуга предоставляется за сутки.

Знать расположение скотомогильников важно для проведения инженерно-экологической экспертизы объектов строительства. Они должны располагаться вдали от населенных пунктов, водоемов и лесов. Воспользоваться сервисом можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства, которые работают в Подмосковье. Они затронули преображение набережных, лесопарков и исторических центров.