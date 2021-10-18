Жители и защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей в Подмосковье к концу ноября

Почти 900 пенсионеров из Подмосковья, которые были жителями или защитниками блокадного Ленинграда, к концу ноября получат 50 тысяч рублей. Президентская выплата придет автоматически — без заявлений.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что такую выплату перечислят в честь 80-летия открытия Дороги жизни.

Эта выплата поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября Ирина Каклюгина.

Деньги придут 822 ветеранам, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 46 жителям, имеющим медаль «За оборону Ленинграда».

«Перечисление выплаты в беззаявительном формате — это очень удобно, особенно для старшего поколения», — сказала Каклюгина.

Автиматическое зачисление означает, что пенсионерам не нужно будет подавать заявки и стоять в очередях.