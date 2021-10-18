facebook_pixel
    18 октября 2021, 16:19

    Жители и защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей в Подмосковье к концу ноября

    Выплату в 50 тысяч рублей зачислят жителям и защитникам блокадного Ленинграда к концу ноября в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Почти 900 пенсионеров из Подмосковья, которые были жителями или защитниками блокадного Ленинграда, к концу ноября получат 50 тысяч рублей. Президентская выплата придет автоматически — без заявлений.

    Жители и защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей в Подмосковье к концу ноября | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что такую выплату перечислят в честь 80-летия открытия Дороги жизни.

    Эта выплата поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября

    Ирина Каклюгина.

    Деньги придут 822 ветеранам, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 46 жителям, имеющим медаль «За оборону Ленинграда».

    «Перечисление выплаты в беззаявительном формате — это очень удобно, особенно для старшего поколения», — сказала Каклюгина.

    Автиматическое зачисление означает, что пенсионерам не нужно будет подавать заявки и стоять в очередях.