Подмосковье 05 декабря 2022, 14:04 Жители и предприятия Богородского округа передали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

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В Богородском округе ведется активная волонтерская работа. Инициативные жители, предприниматели и организации присоединились к сбору и отправке в зону СВО гуманитарной помощи для военнослужащих. В Ногинске также работает штаб для помощи военнослужащим и горячая линия главы Богородского округа.

Недавно «Ногинский водоканал» отправил очередную партию гуманитарной помощи нашим бойцам. Организация держит связь с военкоматом Богородского округа, так что необходимые вещи закупили по просьбе самих военнослужащих.

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Богородский округ передал мобилизованным разгрузочные жилеты, квадрокоптер, медицинские препараты и оборудование. На собранные средства закупили планшеты, с помощью которых бойцы учатся управлять беспилотниками и правильно определять координаты целей.

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Из очередной гуманитарной поездки в Донецк также вернулись волонтеры автоклуба «Такуми». Солдаты поблагодарили жителей за помощь и письма от детей.

«Перекись водорода у них уже есть. Это же касается зубной пасты, шампуней <…>. Сейчас бойцы нуждаются в турникетах, жгутах для остановки кровотечения. Еще нужны приборы ночного видения, которых не хватает в Донецке», — рассказал руководитель автоклуба «Такуми» Дмитрий Качарава.

Еще к одному гуманитарному конвою готовятся волонтеры группы «ZoV сердца». Ребята собираются выдвинуться на передовую через две недели, чтобы поздравить военных на фронте с Новым годом.

Жена мобилизованного из Ногинска Александра Айдынбекова тоже регулярно помогает бойцам. В качестве поддержки она уже передала печь-буржуйку в полной комплектации, бензиновый генератор, диски для болгарки, чтобы затачивать лопаты и другие инструменты.

Кроме вещей и техники, Александра вместе с детьми пекут домашнюю выпечку для войсковой части, откуда со дня на день бойцы отправятся в зону проведения СВО.

Заслуги женщины и других волонтеров отметил глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Богородский — округ отзывчивых людей, способных сопереживать и объединяться в трудную минуту. Мы уже не раз проверяли это. И в пандемию, и после взрыва многоквартирного дома в микрорайоне Заречье, и сегодня, когда наши бойцы защищают Родину. Помогают не только предприниматели, но и обычные жители. Многие откликаются, несут носки, теплые вещи, продукты питания. <…> Жена мобилизованного из Ногинска Александра Айдынбекова регулярно помогает бойцам — уже передала множество полезных вещей ребятам в зоне СВО и продолжает помогать. Благодарю наших жителей за отзывчивость и добрые сердца Игорь Сухин.

Напомним, в Ногинске действует центр поддержки военнослужащих. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии главы Богородского округа по номеру: 8 (499) 490-48-88.

Кроме того, жители продолжают участвовать в проекте «Все для Победы!» Общероссийского народного фронта. Люди приносят для военнослужащих теплые вещи, коврики, продукты, медикаменты. Поддержать наших ребят можно на сайте проекта. Также действует постоянная горячая телефонная линия: 8 (800) 200-34-11.

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