Подмосковье 17 июля 2023, 15:17 Жители и гости Подмосковья воспользовались прокатом электросамокатов свыше 3 миллионов раз с апреля Минтранс Подмосковья

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Жители и гости Подмосковья воспользовались прокатом электросамокатов около 3,4 миллиона раз с апреля. В июне количество поездок увеличилось на 12,5% по сравнению с маем.

Как рассказали в Минтранса Подмосковья, средняя продолжительность поездок составила 15 минут.

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«Отметим, что чаще самокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния, чтобы, например, доехать от ж/д станции до дома или на работу. Среднее расстояние — пять километров. А с начала работы сервиса в этом году самая длинная поездка была зафиксирована в Люберцах и составила 36 километров», — добавили в ведомстве.

Чаще всего прокатом пользовались в Красногорске, Мытищах и Пушкино, там насчитали более 560 тысяч поездок.

Для удобства пользователей проката в 36 округах региона оборудовали более 7,8 тысячи виртуальных парковок. Они находятся возле станции метро, МЦД, а также в местах с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. Для аренды доступно около 25 тысяч устройств.

В министерстве призывают соблюдать ПДД при катании, спешиваться на переходах и не кататься на одном самокате вдвоем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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