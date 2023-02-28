Подмосковье 28 февраля 2023, 17:55 Жители и гости Подмосковья съели свыше 20 тысяч блинов на масленичных гуляньях

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Масленицу отметили в Подмосковье на минувшей неделе. На праздничных гуляниях гости мероприятий съели свыше 20 тысяч блинов, рассказали в Минсельхозпроде региона.

Как рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, Масленицу отметили более чем на 100 площадках области. Для гостей организовали развлекательные программы, конкурсы и народные забавы.

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Среди них были ярмарки, где можно было не только поесть блин, но и купить фермерскую продукцию.

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В марте в Подмосковье проведут еще 179 ярмарок в 42 округах, большая часть из которых будут тематическими.

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